Эммануэль Эбуэ: Аршавин — легенда России. В «Арсенале» Андрей был очень крут

Бывший защитник «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, принимающий участие в составе сборной Африки в розыгрыше «Кубка Легенд» — 2023 в Москве, поделился своими впечатлениями от турнира и рассказал о совместной игре с Андреем Аршавиным.
«Счастлив быть в России. Кубок Легенд — классный турнир, я впервые принимаю участие в таком формате. Это здорово.
Конечно, я понимаю, что вы спросите про Аршавина. Андрей — большой игрок, великий. Я играл с ним три года. Отличный парень, я был рад делить с ним поле. Это было отлично, потому что он был очень крут.
Аршавин — легенда в России. Я надеялся, что увижу его здесь. Расстроен, что этого не случилось, потому что скучаю по этому замечательному игроку и парню. Он говорил, что мы часто танцевали в раздевалке? Да, ещё бы. Я всегда стараюсь заразить людей радостью. Футбол — моя работа, но, когда тебе надо наслаждаться, это надо делать», — сказал Эбуэ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 февраля 2023
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