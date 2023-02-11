Эбуэ: помню, как Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю». Никто не верил, что это возможно

Бывший защитник сборной Кот-д’Ивуара и лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ поделился воспоминаниями о выступлении Андрея Аршавина в том самом матче на «Энфилде», когда россиянину удалось оформить покер в ворота «Ливерпуля».



«Я помню, как Андрей забил четыре гола «Ливерпулю». Это было великолепно, я был на поле и видел это из первого ряда. Но та игра закончилась вничью, никто не верил, что это возможно», — сказал Эбуэ в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 21 апреля 2009 года в матче 33-го тура английской Премьер-лиги Андрей Аршавин забил четыре мяча в выездном матче «Арсенала» с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счётом 4:4.

Эммануэль Эбуэ принимает участие в составе сборной Африки в розыгрыше Кубка Легенд — 2023 в Москве.