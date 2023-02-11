Гольдман рассказал о переговорах с «Пари Нижний Новгород» о переходе Дзюбы

Леонид Гольдман, представляющий интересы российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, как проходили переговоры о переходе футболиста в «Пари Нижний Новгород». Позднее Дзюба стал игроком московского «Локомотива».
«Мы с клубом («Пари Нижний Новгород». — Прим. «Чемпионата») разговаривали ещё летом, там предлагали очень хорошие деньги даже на уровне РПЛ. Но летом был приоритет попробовать себя в Европе, поэтому мы не стали это предложение рассматривать, при всём уважении к клубу. Сейчас вернулись к этой истории, я по своей инициативе связался с представителями клуба. Артём был готов ехать в Нижний, помочь команде решить задачу, тем более у него жена оттуда. Насколько я понимаю, все были за — и тренер, и руководство клуба.
В сухом остатке получилось так: мы назвали сумму Х, обычно во время переговоров вторая сторона возвращается с каким-то контрпредложением Y и дальше всё это обсуждается. Но мы никакого встречного предложения так и не получили. Плюс, как я слышал, также пошли какие-то сомнения неспортивного плана. Никаких оснований для этого не было… Повторюсь, тренер и руководство клуба были очень заинтересованы в переходе Артёма», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».
- 11 февраля 2023
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