Президент «Тоттенхэма» Леви оценил работу Антонио Конте

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви оценил работу главного тренера команды Антонио Конте.
«Мы приветствовали Антонио Конте и его тренерский штаб в ноябре 2021 года. Когда Антонио прибыл, мы были восьмыми в Премьер-лиге и играли в Лиге конференций. Мы увидели сильное пополнение в составе и завершили сезон 2021/2022 серией из 10 побед в наших последних 14 матчах и выходом в Лигу чемпионов УЕФА. Два гола Сон Хын Мина в последний день с «Норвич Сити» сделали его вместе с Мохамедом Салахом обладателем «Золотой бутсы» Премьер-лиги.
Столкнувшись в этом сезоне с самым загруженным календарём в истории Премьер-лиги, наши игроки и персонал проявили огромную приверженность делу, и все должны гордиться тем, что было достигнуто в этом году. Мы занимаем пятое место в Премьер-лиге, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и в пятый раунд Кубка Англии», — приводит слова Леви Football.London.
- 11 февраля 2023
-
19:07
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:43
-
18:32
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:31
-
16:28
-
16:19