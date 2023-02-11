Президент «Тоттенхэма» Леви оценил работу Антонио Конте

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви оценил работу главного тренера команды Антонио Конте.

«Мы приветствовали Антонио Конте и его тренерский штаб в ноябре 2021 года. Когда Антонио прибыл, мы были восьмыми в Премьер-лиге и играли в Лиге конференций. Мы увидели сильное пополнение в составе и завершили сезон 2021/2022 серией из 10 побед в наших последних 14 матчах и выходом в Лигу чемпионов УЕФА. Два гола Сон Хын Мина в последний день с «Норвич Сити» сделали его вместе с Мохамедом Салахом обладателем «Золотой бутсы» Премьер-лиги.

Столкнувшись в этом сезоне с самым загруженным календарём в истории Премьер-лиги, наши игроки и персонал проявили огромную приверженность делу, и все должны гордиться тем, что было достигнуто в этом году. Мы занимаем пятое место в Премьер-лиге, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и в пятый раунд Кубка Англии», — приводит слова Леви Football.London.