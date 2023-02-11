«Для нас это шаг вперёд». Поттер — о матче «Челси» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничейный исход матча с «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы играли хорошо, контролировали ситуацию, забили и хотели укрепить своё преимущество. Для нас это был шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой. Мы разочарованы тем, что не реализовали свои моменты, что пропустили, и это, очевидно, усложнило нам задачу. Мы по-настоящему контролировали игру, и, с нашей точки зрения, это был слишком лёгкий гол для них. Мы должны справляться лучше в таких ситуациях.
Я думаю, многие увидели в первом тайме потенциал нашей команды. Мы не можем контролировать то, что люди говорят о нас, поэтому нам остаётся просто продолжать работать. Это хорошая команда, я в восторге от её потенциала, но наша работа ещё продолжается. Мы находимся в процессе, вводим ребят в курс дела, постепенно даём им минуты в матчах. Это вызов для нас, но при этом в самой игре были положительные моменты. Второй тайм был, скорее, отражением того, где мы находимся с точки зрения интеграции новых игроков и их адаптации к Премьер-лиге», — приводит слова Поттера BBC.
Мудрик показал свою работу в спортзале
- 11 февраля 2023
-
19:07
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:43
-
18:32
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:31
-
16:28
-
16:19