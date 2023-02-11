«Для нас это шаг вперёд». Поттер — о матче «Челси» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничейный исход матча с «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы играли хорошо, контролировали ситуацию, забили и хотели укрепить своё преимущество. Для нас это был шаг вперёд по сравнению с предыдущей игрой. Мы разочарованы тем, что не реализовали свои моменты, что пропустили, и это, очевидно, усложнило нам задачу. Мы по-настоящему контролировали игру, и, с нашей точки зрения, это был слишком лёгкий гол для них. Мы должны справляться лучше в таких ситуациях.

Я думаю, многие увидели в первом тайме потенциал нашей команды. Мы не можем контролировать то, что люди говорят о нас, поэтому нам остаётся просто продолжать работать. Это хорошая команда, я в восторге от её потенциала, но наша работа ещё продолжается. Мы находимся в процессе, вводим ребят в курс дела, постепенно даём им минуты в матчах. Это вызов для нас, но при этом в самой игре были положительные моменты. Второй тайм был, скорее, отражением того, где мы находимся с точки зрения интеграции новых игроков и их адаптации к Премьер-лиге», — приводит слова Поттера BBC.

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