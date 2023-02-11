Грэм Поттер прокомментировал игру Энцо Фернандеса за «Челси» в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился впечатлениями от выступления своего дорогостоящего новичка Энцо Фернандеса в матче с «Вест Хэмом» (1:1). На 16-й минуте полузащитник записал на свой счёт первое результативное действие, отдав голевую передачу на Жоау Феликса.

«Это только его вторая игра за клуб, он ещё молодой игрок, но вы уже можете видеть его качества и индивидуальность. Как Жоау Феликс, Нони Мадуэке и Михаил Мудрик, он будет становиться лучше, когда мы будем лучше понимать их возможности, а они – наши требования. Это процесс, который требует продолжительного времени», — приводит слова Поттера британское издание BBC.

Напомним, Энцо Фернандес пополнил ряды «Челси» на самом флажке зимнего трансферного окна, перейдя из лиссабонской «Бенфики» за сумму около € 121 млн.

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