«Самая дорогая индейка в мировом футболе?» Пирс Морган — о Мудрике в «Челси»

Известный журналист Пирс Морган после ничейного результата в матче между «Челси» и «Вест Хэмом» отреагировал на выступление вингера синих Михаила Мудрика, который за три встречи пока не смог внести своего вклада в игру команды.

«Самая дорогая индейка в мировом футболе?» — написал журналист на своей странице в социальных сетях.

При этом пользователи напомнили Моргану, что после дебюта Мудрика в игре с «Ливерпулем» (0:0) он сетовал на «Арсенал», который проиграл «Челси» борьбу за подписание украинского футболиста. Он заявил, что «канониры» должны были заплатить любые деньги за этого игрока. Напомним, «Челси» заплатил за трансфер Мудрика «Шахтёру» около € 70 млн, ещё € 30 млн будут отданы в качестве бонусов.

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