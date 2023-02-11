Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лестеру», пропустив четыре мяча

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лестеру», пропустив четыре мяча
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток главного арбитра Майкла Солсбери прозвучал в 18:00 мск.

«Лисы» неудачно начали эту встречу, пропустив гол уже на 14-й минуте — отличился полузащитник Родриго Бентанкур. Однако хозяева не опустили руки и через девять минут сравняли счёт благодаря голу Нампали Менди. Подопечные Брендана Роджерса не остановились и уже через две минуты забили ещё один гол — отличился Джеймс Мэддисон. На 45+4-й минуте Келечи Ихеаначо забил ещё один гол своей команды, укрепив её преимущество в этой встрече.

Во втором тайме игра у «Тоттенхэма» откровенно не получалась. Несмотря на равное владение мячом, больше опасности создали футболисты хозяев. На 70-й минуте игрок «Лестера» Харви Барнс довёл счёт до разгромного, однако судьи отменили мяч, увидев положение «вне игры». Через 11 минут Барнс отличился снова, и в этот раз его гол засчитали. «Тоттенхэм» не смог изменить ход этой встречи, а «Лестер» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
11 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Бентанкур – 14'   1:1 Менди – 23'   2:1 Мэддисон – 25'   3:1 Ихеаначо – 45+4'   4:1 Барнс – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023