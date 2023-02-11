«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лестеру», пропустив четыре мяча

Сегодня, 11 февраля, завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток главного арбитра Майкла Солсбери прозвучал в 18:00 мск.
«Лисы» неудачно начали эту встречу, пропустив гол уже на 14-й минуте — отличился полузащитник Родриго Бентанкур. Однако хозяева не опустили руки и через девять минут сравняли счёт благодаря голу Нампали Менди. Подопечные Брендана Роджерса не остановились и уже через две минуты забили ещё один гол — отличился Джеймс Мэддисон. На 45+4-й минуте Келечи Ихеаначо забил ещё один гол своей команды, укрепив её преимущество в этой встрече.
Во втором тайме игра у «Тоттенхэма» откровенно не получалась. Несмотря на равное владение мячом, больше опасности создали футболисты хозяев. На 70-й минуте игрок «Лестера» Харви Барнс довёл счёт до разгромного, однако судьи отменили мяч, увидев положение «вне игры». Через 11 минут Барнс отличился снова, и в этот раз его гол засчитали. «Тоттенхэм» не смог изменить ход этой встречи, а «Лестер» одержал разгромную победу со счётом 4:1.
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