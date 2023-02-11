Источник: Галицкий лично предлагал Слуцкому возглавить «Краснодар»

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий лично предлагал тренеру Леониду Слуцкому возглавить команду. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Галицкий лично обсуждал со Слуцким его возможное назначение, но специалист ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба, так как они приятельствуют достаточно давно, в том числе и по линии развития детского и юношеского футбола.
Слуцкий тренировал «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». С ЦСКА тренер выиграл три чемпионата России, два Кубка и два Суперкубка страны. Также Леонид Викторович возглавлял сборную России в 2015–2016 годах. Последним клубом специалиста был казанский «Рубин».
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