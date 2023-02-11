Игрок «Краснодара» Баньяц: Иванович и Тошич — самые крутые сербы в истории РПЛ
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц считает экс-защитника «Зенита» и «Локомотива» Бранислава Ивановича, а также бывшего полузащитника ЦСКА Зорана Тошича лучшими соотечественниками, которые играли в Российской Премьер-Лиге.
«Самые крутые сербы, который играли в РПЛ? Конечно, это Иванович и Тошич. Сейчас хорошо играют Зделар, Богосавац и ещё несколько парней. Уже можно хорошую команду собрать (смеётся).
Следят ли сербы за тем, что происходит в России? Конечно. Многие знают, что у вас происходит. Это касается обычной жизни и футбола», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».
23-летний Баньяц перешёл в «Краснодар» летом 2022 года. В 20 матчах за команду он забил два гола и отдал пять результативных передач.
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