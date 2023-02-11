«Рома» сыграла вничью с «Лечче» в матче Серии А

Завершился матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Виа Дель Маре». Главный арбитр матча Джанлука Аурельяно дал стартовый свисток в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

На седьмой минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньес срезал мяч в свои ворота. Спустя десять минут Пауло Дибала сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью упустили шанс догнать «Интер» в турнирной таблице чемпионата Италии нынешнего сезона. «Рома» занимает в Серии А третье место, набрав 41 очко в 22 матчах. «Лечче» располагается на 14-й строчке с 24 очками. В следующем туре чемпионата Италии «Рома» встретится дома с «Вероной», а «Лечче» сыграет в гостях с «Аталантой».