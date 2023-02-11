«Рома» сыграла вничью с «Лечче» в матче Серии А
Поделиться
Завершился матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Виа Дель Маре». Главный арбитр матча Джанлука Аурельяно дал стартовый свисток в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.
На седьмой минуте защитник «Ромы» Рожер Ибаньес срезал мяч в свои ворота. Спустя десять минут Пауло Дибала сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
Таким образом, подопечные Жозе Моуринью упустили шанс догнать «Интер» в турнирной таблице чемпионата Италии нынешнего сезона. «Рома» занимает в Серии А третье место, набрав 41 очко в 22 матчах. «Лечче» располагается на 14-й строчке с 24 очками. В следующем туре чемпионата Италии «Рома» встретится дома с «Вероной», а «Лечче» сыграет в гостях с «Аталантой».
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
22:02
-
22:00
-
21:52
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:11
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:53
Партнерский контент