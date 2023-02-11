«Хорошо, что не прёт на сборах». Байрамян — о поражениях «Ростова» в Зимнем кубке

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал выступление команды на Зимнем кубке РПЛ.
«Не знаю, почему не получается забивать. До конца ещё не готовы. Моменты у нас были, могли забить. Будем работать, чтобы в сезоне было по-другому.
Хорошо, что не прёт на сборах. Мы работаем, будем стараться. Думаю, и соперники к нам готовятся. Теперь нам надо чуть по-другому действовать. Валерий Георгиевич разберётся. Не нужно забывать, что это сборы — ещё не все свежие. Мне кажется, через десять дней мы должны уже выглядеть по-другому
Бывало такое, что на сборах выиграешь, а потом в чемпионате… Конечно, настроение сейчас не очень хорошее. Мы прекрасно понимаем всё, никто не хочет проигрывать. Но сегодня так есть. Будет время разобрать все ошибки, в чём недоработали и недобежали, где ошиблись. Будем разбираться», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 11 февраля 2023
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