Глеб — об Алексее Миранчуке: он мог бы играть в «Барселоне», сильно прибавил в мастерстве

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук мог бы играть в испанской команде.

«Не знаю, возможно ли повторное проявление интереса к Миранчуку со стороны «Барселоны», это нужно спрашивать у спортивного директора клуба. Но Алексей мог бы играть в «Барселоне», почему нет? Если каталонцы им интересовались, значит, он им подходит. Абидаль же подтвердил этот факт, значит, Миранчук соответствует «Барселоне» по технике и по всему остальному.



Не удивлён, что российскими игроками интересуются клубы такого уровня, как «Барселона». В России появляются классные молодые футболисты. Я бы уже не назвал Миранчука молодым, но он опытный. Он играет в Серии А, а это одна из самых сильных лиг Европы. И Алексей рядом с такими футболистами прибавил в мастерстве. Поэтому всё возможно», — приводит слова Глеба Metaratings.