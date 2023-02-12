Глеб — об Алексее Миранчуке: он мог бы играть в «Барселоне», сильно прибавил в мастерстве

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук мог бы играть в испанской команде.
«Не знаю, возможно ли повторное проявление интереса к Миранчуку со стороны «Барселоны», это нужно спрашивать у спортивного директора клуба. Но Алексей мог бы играть в «Барселоне», почему нет? Если каталонцы им интересовались, значит, он им подходит. Абидаль же подтвердил этот факт, значит, Миранчук соответствует «Барселоне» по технике и по всему остальному.
Не удивлён, что российскими игроками интересуются клубы такого уровня, как «Барселона». В России появляются классные молодые футболисты. Я бы уже не назвал Миранчука молодым, но он опытный. Он играет в Серии А, а это одна из самых сильных лиг Европы. И Алексей рядом с такими футболистами прибавил в мастерстве. Поэтому всё возможно», — приводит слова Глеба Metaratings.
- 12 февраля 2023
-
00:42
-
00:24
-
00:22
-
00:11
-
00:10
-
00:03
- 11 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:49
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:32
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:02
-
22:00