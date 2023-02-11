Эрик Абидаль рассказал, как приезжал в Москву смотреть за Алексеем Миранчуком

Бывший футболист и экс-спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о своём последнем путешествии в Москву:



«В последний раз я приезжал в Москву 2 года назад, когда я был спортивным директором «Барселоны». Я приехал посмотреть игроков «Локомотива», наблюдал за Миранчуком. Было интересно, потому что они тогда играли против немецкой команды. Также у меня был встреча с клубом, они хотели улучшить свою медицинскую службу. Мы общались об этом. Тогда был последний раз, когда я приезжал в Москву», — рассказал Абидаль в беседе с Ульяной Лукьянченко.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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