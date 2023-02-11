Эрик Абидаль рассказал, как приезжал в Москву смотреть за Алексеем Миранчуком

Бывший футболист и экс-спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о своём последнем путешествии в Москву:
«В последний раз я приезжал в Москву 2 года назад, когда я был спортивным директором «Барселоны». Я приехал посмотреть игроков «Локомотива», наблюдал за Миранчуком. Было интересно, потому что они тогда играли против немецкой команды. Также у меня был встреча с клубом, они хотели улучшить свою медицинскую службу. Мы общались об этом. Тогда был последний раз, когда я приезжал в Москву», — рассказал Абидаль в беседе с Ульяной Лукьянченко.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенды России, Легенды СНГ (Союз независимых государств), Легенды Европы, Легенды Африки, Легенды латинских стран, сборная Звёзд.
Билеты доступны в продаже
- 11 февраля 2023
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:47
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:05
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
07:29
-
07:20
-
07:16
-
07:11
-
06:50
-
06:26
-
05:52
-
05:36
-
05:27
-
05:24
-
04:56
-
04:24
-
04:16
-
03:59
-
03:48
-
03:40
-
02:59
-
02:40
-
02:28
-
02:15