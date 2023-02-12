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«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев

«Реал» обошёл «Барселону» по количеству трофеев
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Мадридский «Реал» обошёл каталонскую «Барселону» по количеству завоёванных трофеев, сообщает журналист Педро Мартин в своём «твиттере».

Напомним, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира и завоевал свой 99-й трофей (68 национальных и 31 международных). По этому показателю «Королевский клуб» обошёл «Барселону», на счету которой 98 титулов (76 национальных и 22 международных).

В финальном матче клубного чемпионата мира «Реал» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 5:3.

В составе «Реала» по дублю оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Также ещё один гол в свой актив записал Карим Бензема.

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 8 очков.

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