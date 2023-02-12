Бензема повторил рекорд Марсело по количеству титулов, завоёванных с «Реалом»

Вчера, 11 февраля, завершился финальный матч клубного чемпионата мира, в котором мадридский «Реал» встречался с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Команды играли на арене «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко). Матч обслуживала английская бригада рефери во главе с Энтони Тейлором.

Мадридцы оказались сильнее своего соперника со счётом 5:3. Подопечные Карло Анчелотти в 5-й раз выиграли этот турнир.

Для звёздного нападающего «сливочных» Карима Бензема этот трофей стал 25-м, завоёванным в команде из Мадрида. По этому показателю 35-летний француз сравнялся с бывшим защитником «лос бланкос» Марсело. Ни один другой игрок в истории «Реала» не завоёвывал с командой больше трофеев.

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала». Видеоролик: