Фернандес: помню Смолова и Кокорина в «Динамо» детьми. Уже тогда понимал — перспективные

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес вспомнил совместные выступления за команду с нападающими Фёдором Смоловым и Александром Кокориным.

«Помню Смолова и Кокорина в «Динамо» детьми. Когда я выступал за клуб, они были ещё очень молодыми — только начинали футбольную карьеру. Уже тогда понимал, что они очень перспективные ребята. Поддерживаем ли мы сейчас с ними связь? К сожалению, совсем нет. Сейчас я очень хорошо общаюсь с Кураньи и Уилкширом», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

33-летний Смолов в январе 2022 года вернулся в «Динамо». 31-летний Кокорин выступает на Кипре за «Арис». Леандро Фернандес был футболистом «Динамо» с 2006 по 2014 год. За это время аргентинец принял участие в 235 матчах, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач.