Сборная России в 14-й раз выиграла Кубок Легенд

Сборная России, составленная из известных футболистов, которые завершили карьеру, одержала победу на турнире Кубок Легенд, проходившем в Москве. В финале команда выиграла в матче с Легендами СНГ со счётом 6:4. Сборная России в 14-й раз стала победителем турнира, уступив титул лишь в 2020 году Сборной Звёзд.
В финальном матче в составе сборной России голами отметились Александр Самедов (дважды), Павел Погребняк (дважды), Юрий Жирков и Константин Головской. У соперника отличились Хуршет Махмудов, Вячеслав Лычкин, Вячеслав Глеб, ещё один мяч в собственные ворота отправил Головской.
Состав сборной России на турнире: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Александр Самедов, Юрий Жирков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Павел Погребняк.
- 12 февраля 2023
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