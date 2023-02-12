Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мемфис Депай поделился эмоциями после дебютного гола за «Атлетико»

Мемфис Депай поделился эмоциями после дебютного гола за «Атлетико»
Мемфис Депай
Комментарии

Форвард «Атлетико» Мемфис Депай прокомментировал дебютный мяч за «матрасников». Игрок сборной Нидерландов перешёл в команду Диего Симеоне в январе из «Барселоны», а сегодня, 12 февраля, забил свой первый гол за мадридцев в матче с «Сельтой». После удара Коке мяч попал в игрока соперника, отскочил к Депаю, который развернулся и поразил ворота команды из Виго. Гол остался единственным в матче и принёс «Атлетико» победу.

«Я очень счастлив. Я пришёл в этот замечательный клуб, чтобы забивать голы. Теперь буду ждать возможностей забить ещё больше, чтобы стать важной фигурой для команды», — приводит слова Депая журналист Фабрицио Романо.

В первой половине сезона форвард сыграл за «Барселону» лишь в двух играх Примеры, забив один гол.

Новость по теме
Хави: Депай попросил отпустить его в «Атлетико». Мы вышли победителями из этой ситуации

Гол Депая в ворота «Сельты»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023