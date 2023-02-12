Мемфис Депай поделился эмоциями после дебютного гола за «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Мемфис Депай прокомментировал дебютный мяч за «матрасников». Игрок сборной Нидерландов перешёл в команду Диего Симеоне в январе из «Барселоны», а сегодня, 12 февраля, забил свой первый гол за мадридцев в матче с «Сельтой». После удара Коке мяч попал в игрока соперника, отскочил к Депаю, который развернулся и поразил ворота команды из Виго. Гол остался единственным в матче и принёс «Атлетико» победу.



«Я очень счастлив. Я пришёл в этот замечательный клуб, чтобы забивать голы. Теперь буду ждать возможностей забить ещё больше, чтобы стать важной фигурой для команды», — приводит слова Депая журналист Фабрицио Романо.



В первой половине сезона форвард сыграл за «Барселону» лишь в двух играх Примеры, забив один гол.

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Гол Депая в ворота «Сельты»

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