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Смольников объяснил, почему будет выступать за «Локомотив» под восьмым номером

Смольников объяснил, почему будет выступать за «Локомотив» под восьмым номером
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Защитник «Локомотива» Игорь Смольников рассказал, как выбирал игровой номер.

«В принципе, реально выбирал. Было три-четыре номера, которые мог взять. Просто скинул детям, супруге. Они говорят: «возьми восьмой». Когда я пришёл в «Локомотив» в детстве, у меня всегда был восьмой номер. Подумал, что никогда не было такого номера в профессиональной карьере, можно попробовать что-то новенькое», — сказал Смольников в интервью клубной пресс-службе.

Игорь Смольников был представлен в качестве игрока «Локомотива» 8 февраля. Сегодня, 12 февраля, он провёл первый матч за железнодорожников. «Локомотив» одержал победу в контрольной встрече с «Уралом» — 2:1.

Первую часть сезона-2022/2023 защитник провёл в московском «Торпедо». Он сыграл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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