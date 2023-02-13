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Гол Кварацхелии в день рождения помог «Наполи» разгромить аутсайдера Серии А

Гол Кварацхелии в день рождения помог «Наполи» разгромить аутсайдера Серии А
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«Наполи» обыграл «Кремонезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Игра, которая проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)», завершилась со счётом 3:0.

На 22-й минуте грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, которому вчера, 12 февраля, исполнилось 22 года, открыл счёт: он принял мяч у лицевой линии соперника, вошёл в штрафную и точно пробил низом в дальний угол. На 65-й минуте нигерийский форвард Виктор Осимхен удвоил преимущество хозяев, а итоговый счёт установил Элиф Элмас.

Команда Лучано Спаллетти уверено возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 59 очков после 22 матчей. Ближайшего преследователя, «Интер», неаполитанцы опережают на 16 очков, но миланцы свой матч 22-го тура с «Сампдорией» ещё не провели. «Кремонезе» находится на другом полюсе таблицы, на последнем, 20-м месте. Коллектив из Кремоны до сих пор не знает побед в текущем розыгрыше Серии А, набрав лишь восемь очков.

Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.

Италия - Серия А. 22-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Кварацхелия – 22'   2:0 Осимхен – 65'   3:0 Элмас – 79'
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