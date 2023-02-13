Гол Педри принёс «Барселоне» минимальную победу над «Вильярреалом»

Сегодня, 13 февраля, завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Каталонцы активно начали встречу, благодаря чему открыли счёт уже на 18-й минуте, когда Педри смог реализовать момент после точной передачи Роберта Левандовского.
Гол Педри
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
После забитого мяча игра немного выровнялась. Обе команды на протяжении оставшейся части матча поровну владели мячом и создавали опасные моменты, однако никто не мог изменить счёт на табло. Отсутствие голов команды компенсировали грубостью, заработав в сумме восемь «горчичников». В итоге матч закончился минимальной победой сине-гранатовых — 1:0.
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