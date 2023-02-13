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Гол Педри принёс «Барселоне» минимальную победу над «Вильярреалом»

Гол Педри принёс «Барселоне» минимальную победу над «Вильярреалом»
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Сегодня, 13 февраля, завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Каталонцы активно начали встречу, благодаря чему открыли счёт уже на 18-й минуте, когда Педри смог реализовать момент после точной передачи Роберта Левандовского.

Гол Педри

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

После забитого мяча игра немного выровнялась. Обе команды на протяжении оставшейся части матча поровну владели мячом и создавали опасные моменты, однако никто не мог изменить счёт на табло. Отсутствие голов команды компенсировали грубостью, заработав в сумме восемь «горчичников». В итоге матч закончился минимальной победой сине-гранатовых — 1:0.

Испания - Примера. 21-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Педри – 18'
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