Бывший директор «Ювентуса» Ре признал завышение цены при покупке Артура

Бывший финансовый директор «Ювентуса» Марко Ре признал завышение цены трансфера полузащитника Артура.
Газета Corriere della Sera опубликовала утекшие телефонные разговоры экс-руководителей «Ювентуса», и в одном из них бывший финансовый директор Марко Ре признал, что «бьянконери» заплатили за Артура больше, чем он того стоил.
«Подумайте о таком игроке, как Артур, за которого вы платите 75 миллионов, чтобы получить прирост капитала от продажи Пьянича. Было ясно, что он не стоит столько, не так ли?» – приводит слова Ре Corriere della Sera.
Напомним, в 2020 году «Ювентус» обменял Миралема Пьянича в «Барселону» на бразильского хавбека. Босниец был куплен каталонцами за € 60 млн плюс € 5 млн в виде бонусов, а Артур переехал в Турин за € 72+10 млн.
Ранее туринский клуб наказали снятием 15 очков за финансовые махинации.
В этом сезоне Артур арендован «Ливерпулем».
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