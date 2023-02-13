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Бывший директор «Ювентуса» Ре признал завышение цены при покупке Артура

Бывший директор «Ювентуса» Ре признал завышение цены при покупке Артура
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Бывший финансовый директор «Ювентуса» Марко Ре признал завышение цены трансфера полузащитника Артура.

Газета Corriere della Sera опубликовала утекшие телефонные разговоры экс-руководителей «Ювентуса», и в одном из них бывший финансовый директор Марко Ре признал, что «бьянконери» заплатили за Артура больше, чем он того стоил.

«Подумайте о таком игроке, как Артур, за которого вы платите 75 миллионов, чтобы получить прирост капитала от продажи Пьянича. Было ясно, что он не стоит столько, не так ли?» – приводит слова Ре Corriere della Sera.

Напомним, в 2020 году «Ювентус» обменял Миралема Пьянича в «Барселону» на бразильского хавбека. Босниец был куплен каталонцами за € 60 млн плюс € 5 млн в виде бонусов, а Артур переехал в Турин за € 72+10 млн.

Ранее туринский клуб наказали снятием 15 очков за финансовые махинации.

В этом сезоне Артур арендован «Ливерпулем».

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