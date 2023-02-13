«Запомнилось на всю жизнь». Экс-защитник «Интера» Майкон про воспоминания о России

Бывший защитник «Интера» Майкон рассказал, чем ему запомнилась Россия.

«Когда я приезжал в Россию, у меня не было никаких стереотипов. Все, что я о ней знал — Красная площадь. Какие воспоминания остались о России, когда приезжал сюда? Их два. Первое было, когда я приехал в качестве игрока бразильской сборной, и мы играли в минус 26 градусов. А второе воспоминание появилось, когда я приехал играть в Казань против «Рубина». Это было для меня очень важным воспоминанием. До этого я играл в минус 14, но это вообще не идет ни в какое сравнение. Но на самом деле ощущения очень крутые, запомнилось на всю жизнь. Матч же прошел достаточно спокойно», — приводит слова Майкона Sport24.

Напомним, бразилец приезжал в Россию на матч еврокубков, а также на товарищескую игру в составе сборной. На этой неделе Майкон принимал участие в матче Кубка легенд.

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