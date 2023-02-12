«РФС не пытается усидеть на двух стульях». Новое выступление президента РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев подвёл итоги Winline Зимнего кубка РПЛ, рассказал о переговорах РФС с УЕФА и Азией. А ещё ответил на вопросы о появлении офсайдных линиях в матчах чемпионата, телевизионных правах и экспериментах с публичностью судей.
О Зимнем кубке РПЛ
– Мероприятие мне очень понравилось. Было непросто его организовать. Но благодарны партнёрам и командам. Это наш первый опыт, когда лига взяла на себя всю координацию турнира. Любые соревнования лучше товарищеских матчей. Удалось пообщаться со всеми руководителями турнира – все остались довольны, многие уже звонили с предложениями по следующему году. Надеюсь, турнир станет традиционным. Хотелось бы, чтобы расширилась география и количество участников. Сейчас мы имеем проблему со спарринг-партнёрами, много играем между собой. Если это будет в виде турнира, может получиться хорошая история. Есть хороший пример Лиги наций, которая заменила простые матчи. Если будет хорошая организация с финансовым стимулированием – все только выиграют. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше болельщиков. Хотелось бы, чтобы играли в России. Может, если бы турнир проводился в условном Сочи, болельщиков было бы больше, интерес бы увеличился.
К сожалению, инфраструктура там не позволяет проводить такие турниры. Но знаю, что РФС готовит большой проект со строительством базы в Сочи с большим количеством полей. Уверен, что всё получится. Надеюсь, что такой турнир проведём и в России. В Сочи это самое реальное с точки зрения климата и инфраструктуры. РФС уже одну базу там открыл, но недостаточно полей. Что касается ФИФА, то мы получили согласования от них на проведение турнира. Никаких проблем не было.
Об экспериментах на турнире и публичности судей
– Если говорить об экспериментах (комментирование действий в прямом эфире), то получилось здорово. Конечно, опасались. На таком уровне никто этого не делал. Мы были первыми. И, конечно, вопросы есть всегда. Но в целом опыт положительный. Хотел бы поблагодарить судей, которые были в новой роли. Но, как вы видите, они все имеют лицо, умеют хорошо говорить.
Говорить о том, что это можно перенести в РПЛ, я бы пока не стал. Но судьи должны быть публичными. Это тенденция. И опыт показал, что они могут это делать. Как это реализовать в официальных играх? Пока мы эту тему не обсуждали. Проанализируем этот опыт. Но уверен, что судьи будут комментировать свои решения в лайве. Как это делают в регби, на хоккее, отчасти на баскетболе. Чем раньше мы найдём механизмы и поймём, как это лучше работает, тем быстрее мы введём эту публичность. Чем раньше судьи начнут к этому готовиться, тем лучше. Чудес не бывает, с 18 утра это не появится.
Мне кажется, в РФС видят, что это положительный опыт. Надо это обсуждать и дальше думать, как делать публичность судей элементом игры. От судей никакого негатива я не слышал. Где-то, может, они волновались. Но они сами сказали, что никаких проблем нет.
Судьи на Зимнем кубке РПЛ
Фото: spartak.com
О ТВ-правах на турнир и на матчи РПЛ
– Что касается турнира, то мы ориентированы на наш рынок. Наш основной партнёр – «Матч ТВ». И все болельщики привыкли смотреть футбол там. Так что задачи продавать права здесь мы не ставили. Возможно, в следующий раз будет другой интерес здесь.
Что касается международных прав РПЛ, то очереди к нам не стоит. Но прорабатываем этот вопрос, рассматриваем различные варианты. Хотим, чтобы люди, которые находятся за границей, могли смотреть матчи РПЛ за рубежом.
Через какое-то время, надеюсь, желающие купить права на РПЛ появятся. Но можно ничего не делать, а можно искать другие варианты. Помимо того, что ищем варианты в Азии и Латинской Америке, рассматриваем вариант создания IT-платформы для того, чтобы у всех была возможность смотреть матчи РПЛ за границей.
О партнёрстве с Nike
– Мы рассматриваем несколько вариантов. Имеем возможность выбирать. Хоть Nike и ушёл из России, мы рассматриваем разные механизмы. В том числе и Nike. Главное, чтобы это не было бременем для клубов. У всех партнёров есть плюсы и минусы. Это мы обсудим на общем собрании – параллельный импорт и так далее. Наша задача, чтобы клубы имели возможность выбрать мячи и за это не платили. Главное, что мы не останемся без мячей.
Про офсайдные линии
– Стоит задача, чтобы офсайдные линии стали применяться максимально быстро. Процедура понятная. Китайская система должны быть сертифицирована УЕФА. Надеюсь, это случится как можно скорее. И увидим это уже в этом сезоне. Конечно, линий не хватает. Но мы не можем на это влиять. Надеюсь, наши партнёры как можно быстрее всё сертифицируют.
О переговорах с УЕФА и с Азией
– Это закрытые переговоры. Иногда они любят тишину. Была официальная позиция РФС. Состоялась встреча в офисе в УЕФА, со всем топ-менеджментом. Все понимают, что ситуация сложная. Дети и девочки должны играть, это все понимают.
Сейчас взята пауза. Должна сформироваться рабочая группа: в составе с РФС, УЕФА, ФИФА и МОК. Зарубежные коллеги обсуждают, кто в неё войдёт. Ждём следующего раунда. Пока говорить о результатах этих встреч рано. До этого встречи были неофициальные, а теперь официальная. Что-то прогнозировать нет смысла. Мы не в розовых очках, но я считаю, что нужно общаться.
Максим Митрофанов
Фото: rfs.ru
Параллельно делегация РФС была в Бахрейне. Там тоже идёт работа. Давайте подождём результатов. Деталей по встрече в Азии у меня нет – я там не был. Пытается ли РФС усидеть на двух стульях? Я бы не так не говорил. Идёт нормальный, рабочий диалог с разными партнёрами.
Следующая встреча с УЕФА? У меня пока нет информации. Консультации идут. УЕФА тоже ведёт консультации с МОК и ФИФА. Что касается Сергея Прядкина, то он советник Чеферина, но не принимал участия в этих встречах.
Позиция клубов об Азии? Она была – лучше играть, чем не играть. Все понимают плюсы и минусы. Есть позиция, что хотелось бы играть.
Об исках клубов в CAS
– Я занимался всеми исками. Для меня они все беспрецедентные и спорные. Даже особенно спорные. Юристы это подтвердили. Это совсем не про право. Наша задача – помочь клубам. Сейчас российские клубы не могут получить деньги за своих футболистов. Так ещё и накладывают санкции. Кроме как беспределом это назвать никак нельзя. РФС должен помочь клубам в этой ситуации. Получается так, что клуб не может получить деньги, но должен платить на встречу. Мы писали в ФИФА. Это просто беспредел.
Стоит ли идти в Швейцарский федеральный суд? Насколько я знаю, по сути этот суд не рассматривает. Только процессуально. Но любую возможность оспаривать надо рассматривать. Это база документов. Ведь никто не знает, что будет дальше. Как развернётся ситуация по взаимоотношениям с ФИФА и УЕФА. Моя позиция – надо до последнего бороться, в том числе – в юридическом поле.
Матч «Челси» — «Зенит» в Лиге чемпионов
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Про Fan ID
– Я не обсуждаю законы, подписанные президентом. Их надо исполнять. Большой путь проделали. У системы много сложностей, но она работает лучше. Все клубы включились в процесс. Особенно со второй волны. Сложностей много, в том числе в поставке оборудования, но клубы активно начинают работать с болельщиками. Инфраструктура клубов дорабатывается. На всех стадионах прошли тесты. Уверен, все клубы справятся.
Онлайн получение паспорта болельщика? Есть официальное поручение правительства эту опцию реализовать. Срок – март. Надеюсь, всё получится. И сервис будет более комфортным для болельщиков.
О проверке со стороны Счётной палаты в РФС
– Будучи генсеком, я не раз сталкивался с проверкой. Это нормальная рабочая процедура. Везде, где есть бюджетное финансирование, это проходит. Сейчас вокруг этого ненужный ажиотаж. Знаю, что в РФС очень щепетильно относятся к финансовой дисциплине. Никаких вопросов быть не должно. Это не более чем рядовая ежегодная проверка.
О Суперкубке УЕФА и России
– Насколько я знаю, там расходов понесено не было. Возможно, это связано с тем, что было понятно, что Суперкубка в Казани не будет. Но могу ошибаться. Компенсация Суперкубком России? Вроде бы в РФС это подтвердили.
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