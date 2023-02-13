Денис Глушаков рассказал, что мог перейти в турецкий чемпионат

Российский полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков рассказал о варианте продолжения карьеры в Турции.



«Уже на флажке были какие‑то разговоры по Турции, но утром проснулись и узнали, что произошло такое горе, такая беда, всё там закрылось, так что, были только разговоры и слухи. Все были шокированы. Когда мы были в отеле, а я был на сборах женского футбольного клуба ЦСКА с супругой и ребёнком. Общались с массажистом, и повело немного стенку. Подумал, что перетренировался, если честно. Как‑то перетряхнуло меня. Потом через какое‑то время, дней 5–7, случилось это горе. Конечно, жаль людей, судьбы, детей.



Можно ли сравнить игру «ПАРИ НН» и «Химок»? Думаю, что будет некорректно сравнивать с какими‑то командами, так как все будет решаться на футбольном поле. Сейчас не думаю ни о ком, как и кто будет играть. Сейчас есть «Пари НН» и определенные задачи, поставленные тренером и руководством. Эти задачи нужно выполнить, а дальше всё будет видно. Другие команды уже так, история, это всё осталось в прошлом.



Планка? Чем больше игр выиграть, тем лучше. Есть ещё Кубок. Сейчас я не буду рассказывать о всех задачах. Понятно, что самое важное — остаться в РПЛ, но я об этом даже не думаю. Сказал, какие могут быть сомнения? Нужно спокойнее к этому относиться, раскрепостить ребят. Сядем, поговорим в бане, и всё будет нормально», – приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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