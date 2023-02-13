«Айнтрахт» хочет выручить за трансфер Коло-Муани € 90-100 млн

Франкфуртский «Айнтрахт» хочет получить за потенциальный трансфер нападающего Рандаля Коло-Муани примерно € 90-100 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в «твиттере».

Источник также опровергает намерения «Баварии» сделать предложение по футболисту, трансфер француза в мюнхенский клуб летом маловероятен.

Напомним, «Бавария» единолично лидирует в чемпионате Германии, набрав 43 очка после 20 туров. Клуб опережает «Унион» на одно очко, «Боруссию Дортмунд» — на три, а «Фрайбург» — на шесть. «Айнтрахт» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Команда из Франкфурта набрала 35 очков в сезоне.

Коло-Муани перебрался в немецкий клуб из «Нанта» в прошлом году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего форварда девять голов и 10 результативных передач в 19 матчах Бундеслиги.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?