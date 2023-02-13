Агбонлахор: представьте, как в «Челси» выглядели бы Кейн и Холанд

Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор назвал проблемную позицию в составе лондонского «Челси».

«Челси» не хватает безжалостного форварда. Просто представьте, как бы в этой команде выглядели Кейн и Холанд, как бы они реализовывали моменты.



Хаверц слишком лёгок. Кай высок, но его отталкивают от мяча. Это не девятка, которая действует из глубины, а, скорее, десятка», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, по ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 29 встреч. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ