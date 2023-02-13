Мама Дзаньоло: «Рома» хотела продать Николо за € 50–60 млн, но не продлить с ним контракт

Мама полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказала, почему её сын выбрал местом продолжения карьеры Турцию и почему он решил уйти из «Ромы».
«Борнмут» никогда не предлагал зарплату в € 5 млн за год. Он выбрал «Галатасарай», чтобы возродить свою карьеру. Прошлым летом «Рома» хотела продать Николо за € 50–60 млн, но не продлевать с ним контракт. Он был готов пойти на понижение зарплаты ради ухода в «Милан», — приводит слова мамы Дзаньоло Corriere dello Sport.
23-летний Дзаньоло подписал контракт с турецкой командой до лета 2027 года. По сведениям Transfermarkt, переход итальянского футболиста обошёлся «Галатасараю» в € 15 млн, а в его контракте прописана сумма отступных в размере € 35 млн.
Видеообзор. «Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из Кубка Италии:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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