La Gazetta: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о переходе Дензела Думфриса
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Защитник «Интера» Дензел Думфрис в летнее трансферное окно покинет команду и будет доступен за € 50 млн. «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с агентами футболиста о его переходе. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
26-летний Думфрис стал игроком итальянской команды в августе 2021 года. В нынешнем сезоне нидерландский защитник в 25 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Ранее Дензел Думфрис выступал за «ПСВ Эйндховен», «Херенвен», «Спарту» из Роттердама. В его активе 42 матча в составе сборной Нидерландов.
Видеообзор. «Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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