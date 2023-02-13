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Олусегун: русская еда и русские девушки мне не нравятся. Мне не хватает африканского юмора

Олусегун: русская еда и русские девушки мне не нравятся. Мне не хватает африканского юмора
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался по поводу жизни в России. Футболист признался, что ему не нравятся русские девушки и русская еда, а также ему не хватает африканского чувства юмора. По словам футболиста, русские люди очень строгие и воспринимают всё всерьёз.

«Русские, как правило, строгие, принимают всё всерьёз. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а ещё — еды. Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится. Борщ, пельмени — не люблю. Предпочитаю африканскую еду, готовлю сам: обычно рис с курицей и овощами. Ем это с детства, и трудно менять привычки.

Русские девушки мне тоже не нравятся, ах-ах! Лучше из Нигерии. С ними мне гораздо проще — из-за языка», — приводит слова Олусегуна Sport24.

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