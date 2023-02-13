Олусегун: Ахмед Муса — амбассадор Африки. Его пример позволяет африканцам ехать в Россию

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал своего соотечественника экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусу амбассадором Африки, заявив, что его пример показывает, что африканские футболисты способны выступать в чемпионате России.

«Ахмед Муса является не только отличным футболистом, но и амбассадором Африки. Он помогает многим африканским странам, а в России он всем запомнился своей хорошей скоростью и голами. Своим примером Муса показывает, что не только нигерийские, но и все африканские футболисты могут ехать играть в Россию», — приводит слова Олусегуна Sport24.

Муса сыграл 184 матча за ЦСКА, в которых отметился 61 забитым мячом и 33 результативными передачами. В составе армейцев нигериец трижды стал чемпионом России (2013, 2014 и 2016).