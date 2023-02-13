Малком ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал о своём будущем в составе сине-бело-голубых.

«В ближайшие полгода я в «Зените». Я понимаю, что у меня есть незаконченная работа в клубе. Мне очень хотелось бы отпраздновать вместе с командой пятый титул и получить вторую звезду. Клуб много сделал для меня, и моя задача — получить вторую звезду.



Повторюсь, меня радует перспектива однажды вновь оказаться в топовой лиге. И вновь выйти на поле в матчах Лиги чемпионов. Понимаю, что это в том числе благодаря моей работе. Возможно, это когда-нибудь случится. Если таких амбиций нет, то никакой мотивации заниматься этим делом может и не быть. Такие цели должны быть всегда. Это то, что заставляет тебя работать в поте лица. И демонстрировать лучшую версию себя.



Станет ли красивым финалом в России вторая звезда? Я живу сегодняшним днём. Не хочу думать о красивом финале. Сейчас хочу помочь команде дойти до этой победы. Расслабляться никак нельзя. Я не думаю о том, что будет после сезона», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.