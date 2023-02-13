Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: стыдно за произошедшее. Это антифутбол

Малком — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: стыдно за произошедшее. Это антифутбол
Комментарии

Нападающий «Зенита» Малком вспомнил драку в матче со «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним. А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате».

«Не считаю шанс уйти в «ПСЖ» редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит» «Не считаю шанс уйти в «ПСЖ» редким». Малком впервые рассказал, почему не покинул «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023