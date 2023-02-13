Малком — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: стыдно за произошедшее. Это антифутбол

Нападающий «Зенита» Малком вспомнил драку в матче со «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Обидно, что официальные матчи для меня начнутся позже. Но буду готовиться именно к ним. А историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести. Я постарался как можно быстрее забыть об этом, но мне не кажется справедливым, что я пропускаю кубковый матч», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Малкомом читайте на «Чемпионате».