«Рубин» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в товарищеском матче

Сегодня, 13 февраля, на тренировочных сборах в Белеке (Турция) проходил контрольный матч между казанским «Рубином» и «Краснодаром-2». Команды играли три тайма по 45 минут. Финальный свисток зафиксировал ничейный исход со счётом 1:1.



На 66-й минуте второго тайма «Краснодар-2» открыл счёт в матче благодаря забитому мячу полузащитника Никиты Плотникова. Казанцы ответили точным ударом в исполнении Игоря Горбунова в самой концовке встречи, на 125-й минуте.

16 февраля «Рубин» проведёт товарищеский матч с «Ахматом», а затем сыграет с ЦСКА (19 февраля). Также команду Юрия Уткульбаева ждут игры с «Нефтехимиком» и «Шинником». Первый матч Мелбет Первой лиги для «Рубина» пройдёт 5 марта с «Кубанью».

13 февраля. Белек (Турция). Товарищеский матч.



«Рубин» — «Краснодар-2» — 1:1 (0:0)

Голы: Плотников, 66 (0:1), Горбунов, 125 (1:1).