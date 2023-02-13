«Наверно, иногда мы слишком сильно стараемся». Хендерсон — о положении «Ливерпуля»

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал текущий неудачный сезон клуба. В данный момент мерсисайдцы занимают 10-ю строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
«Я не забываю про всё, через что мы прошли вместе. 63 игры, которые мы сыграли в прошлом сезоне; напряжённый график, который кажется бесконечным; текущий сезон перемежается чемпионатом мира и всеми проблемами, которые это вызвало. Это не оправдание, а желание сказать всё как есть на самом деле.
Несмотря на все похвалы, которые мы получали, когда дела шли хорошо, одним из наших самых недооценённых качеств было то, что у нас собраны ответственные игроки, которые всегда выкладываются по полной. Опять же, это так же верно сейчас, как и тогда. Во всяком случае, сейчас есть ситуации, когда мы, возможно, даже слишком сильно стараемся.
Это естественное следствие того, где мы находимся, поэтому мы должны найти баланс между усилиями и результатом. Если все будут стараться, у нас есть шанс. Мы просто должны направить усилия в нужное русло», — приводит слова Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 13 февраля 2023
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