Хендерсон: не позволю критиковать игроков «Ливерпуля» за отсутствие самоотдачи

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о плачевной ситуации клуба, а также встал на защиту своих игроков за несправедливую критику в их адрес.

«Последние результаты — и наша форма в сезоне в целом – означают, что мы должны принять много критики, которая обрушилась на нас. Такова цена, когда ты подписываешь контракт с большим клубом, а таких больших, как этот, немного.

Мы знаем, каковы наши обязанности и каковы будут ожидания от нас, поэтому, когда стандарты упадут, мы знаем, что не будет недостатка в людях, желающих указать, где мы неправы. Однако есть одна критика, которую я никогда не позволю выместить на наших игроках — это обвинения в том, что они не выкладываются полностью, или что их желание не так сильно, как было раньше.



Я вижу их желание каждый божий день. Я чувствую, как сильно они этого хотят. Я лично вижу, на что идут ребята, индивидуально и коллективно, чтобы попытаться улучшить ситуацию. Никто не выкладывается меньше чем на 100 процентов.



«Результаты могут быть не такими, какими они были в последние сезоны, но у нас не убавилось желания быть лучшими. Самоотдача сильна как никогда», — приводит слова Хендерсона официальный сайт клуба.

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