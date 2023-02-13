Рис Джеймс: у игроков «Челси» есть всё, чтобы сделать нашу работу в матче с «Боруссией»
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Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда, который состоится в среду, 15 января (23:00 мск). Лондонцы занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, команда сумела выиграть лишь два матча из последних 13 во всех турнирах.
«Это свежее соревнование, мы должны начать новую главу. Нам просто нужно играть в свой футбол, ведь мы знаем, на что способны. Я чувствую, что у нас есть всё необходимое, чтобы выполнить нашу работу в среду», — приводит слова Джеймса Football Daily.
Первая игра двухматчевого противостояния «Челси» и «Боруссии» состоится в Дортмунде, а ответная – 7 марта в Лондоне.
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