«Челси» вряд ли продлит контракты Ковачича и Лофтус-Чика. Соглашения истекают в 2024-м
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Лондонский «Челси» вряд ли предложит новые контракты полузащитникам Матео Ковачичу и Рубену Лофтус-Чику. Об этом сообщает Give me Sport. Соглашения обоих футболистов истекают летом 2024 года.
По сведениям источника, лондонский клуб, подписавший после прихода новых владельцев свыше 10 игроков, вероятно, постарается продать футболистов в ближайшее летнее трансферное окно.
28-летний Ковачич стал футболистом «Челси» в августе 2018 года, перейдя из мадридского «Реала». В нынешнем сезоне хорватский полузащитник в 22 матчах во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.
27-летний Лофтус-Чик — воспитанник «Челси». В 21 матче текущего сезона на его счету результативная передача.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси». Видеоролик:
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