Нагельсман: «Бавария» с нетерпением ждёт игры с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 14 февраля, начало – в 23:00 мск.
«Завтра мы постараемся быть мужественными. Это будет равная встреча, шансы 50 на 50. Завтра будет проложен путь к ответному матчу. Мы попытаемся хорошо сыграть на выезде. Я крайне уверен, что завтра мы сыграем на высшем уровне, и надеюсь, что добьёмся лучшего результата для себя.
Команда с нетерпением ждёт игры с «ПСЖ». Мы отлично тренировались сегодня. У нас были хорошие результаты в последнее время. Мы снова вернулись на победный путь в Бундеслиге. Мы также были стабильны в Кубке.
У «ПСЖ» тоже есть несколько проблем, потому что у них много игроков из национальных команд, как и у нас. Но Лига чемпионов придаёт совершенно другую мотивацию, поэтому вам не нужно дополнительно разогревать игроков перед встречей», — приводит слова Нагельсмана официальная страница мюнхенцев в социальных сетях.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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