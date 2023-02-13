Шаронов: Илья Агапов — лучший игрок, прошедший обучение в академии «Рубина»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов, который ранее тренировал «Рубин», поделился мнением о воспитаннике казанской команды, новичке ЦСКА Илье Агапове.
«Не знаю, как сейчас, но раньше всегда можно было увидеть, даже несмотря на форму, что играет именно академия «Рубина», потому что команды играли в едином стиле. Илья Агапов на данный момент наверное, лучший игрок, который прошёл это обучение», – приводит слова Шаронова «Спорт день за днём».
Летом 2021 года Агапов перешёл из «Рубина» во вторую команду «Спартака», а после её расформирования стал игроком «Пари Нижний Новгород». Зимой защитник подписал контракт с московскими армейцами.
Шаронов работал в молодёжной команде «Рубина» с 2017 по 2019 год, а позже тренировал главную команду казанцев.
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