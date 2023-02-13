«Тактика в таких играх имеет меньшее значение». Кулушевски — о матче «Милан» — «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Встреча между командами состоится завтра, 14 февраля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – в 23:00 мск.

«Какой план на игру с «Миланом»? Ответ будет завтра. Мы знаем, что в таких матчах тактика имеет меньшее значение. Важно делать всё правильно, грамотно распоряжаться с мячом в обороне. Мы должны следовать плану тренера и делать то, что мы делали всегда.

«Милан» всегда был одной из лучших команд в мире, всегда очень уважал их. Тео Эрнандес очень силён, я играл против него пару раз. Но я не играю индивидуально, я всегда думаю о команде целиком. Мне легче сопоставлять себя не с игроком, а со всей командой», — приводит слова Кулушевски журналист Альфредо Педулла.

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