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Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур пропустит минимум полгода из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур пропустит минимум полгода из-за травмы
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Родриго Бентанкур не поможет своей команде в оставшейся части сезона. Игрок открыл счёт в матче своей команды с «Лестером», но это не помогло «шпорам», которые после своего гола пропустили четыре безответных мяча и уступили со счётом 1:4. Уругваец был заменён на 65-й минуте после травмы.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, обследование показало, что Бентанкур получил травму передней крестообразной связки и пропустит шесть или семь месяцев.

В текущем сезоне уругваец провёл за лондонцев 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Команда Антонио Конте занимает пятую позицию в турнирной таблице английского первенства, набрав 39 очков в 23 матчах.

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