Кулушевски — о травме Бентанкура до конца сезона: в «Тоттенхэме» его будет не хватать

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал информацию о том, что его одноклубник Родриго Бентанкур выбыл из строя до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок. Повреждение игрок получил в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:4).

«Он важный для нас игрок на поле и за его пределами. Нам жаль команду и его. Жаль, что он будет долго отсутствовать, но такова жизнь. Мы постараемся ему помочь, а когда он вернётся, будет приятно вновь с ним сыграть. Он очень силён как на поле, так и за его пределами. У него позитивный настрой, и он будет знать, как вернуться. Я желаю ему всего наилучшего, нам его будет очень не хватать», — приводит слова шведского игрока журналист Альфредо Педулла.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: