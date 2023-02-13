В «Тоттенхэме» подтвердили, что Бентанкур порвал «кресты» и выбыл до конца сезона
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Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (1:4). Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.
В текущем сезоне уругваец провёл за лондонцев 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Из-за травмы Бентанкур пропустит шесть-семь месяцев.
Команда Антонио Конте занимает пятую позицию в турнирной таблице английского первенства, набрав 39 очков в 23 матчах. 25-летний Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с января 2022 года. Ранее он выступал за «Ювентус».
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