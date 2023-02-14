«Реал» рассматривает подписание Влаховича или Ришарлисона летом на замену Бензема

Мадридский «Реал» интересуется Душаном Влаховичем и Ришарлисоном в качестве потенциальной замены Кариму Бензема. Об этом сообщает ESPN.

Сообщается, что усиление атакующей линии станет приоритетным направлением работы мадридского клуба в период летнего трансферного окна. Сербский нападающий «Ювентуса» и бразильский форвард «Тоттенхэма» рассматриваются в качестве основных кандидатов на замену Кариму Бензема, который из-за травм сыграл лишь в 12 из 20 матчей Ла Лиги в нынешнем сезоне.



Также сообщается, что «Реал» намерен усилить и другие позиции, в том числе подписать правого вингера, который мог бы составить конкуренцию Родриго и Федерико Вальверде. В числе вариантов на усиление этой позиции рассматривается вингер «Баварии» Кингсли Коман.