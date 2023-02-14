Лукаку вступил в конфликт с Бареллой во время матча с «Сампдорией»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вступил в перепалку с одноклубником Николой Бареллой во время матча 22-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией».
На 40-й минуте «Интер» потерял мяч в центре поля, после чего Барелла разочаровано всплеснул руками. Это не понравилось Лукаку, который вступил в перепалку с партнёром по команде.
«Не делай этого, хватит с этими руками! Не делай этого! Это нехорошо, это оскорбительно, остановись!» — приводит слова Лукаку Football Italia.
После этого Барелла вероятнее всего что-то ответил Лукаку, на что форвард сказал: «Да пошёл ты!».
На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 44 очка. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 15 очков.
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