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«Интер» не сумел обыграть предпоследнюю команду Серии А. Отставание от «Наполи» — 15 очков

«Интер» не сумел обыграть предпоследнюю команду Серии А. Отставание от «Наполи» — 15 очков
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» принимала «Интер». Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Финальный свисток главного арбитра Фабио Марески зафиксировал ничейный результат.

В дебюте встречи счёт мог открыть форвард миланцев Ромелу Лукаку, но с его ударом справился голкипер генуэзцев Эмиль Аудеро. «Интер» до свистка на перерыв нанёс 13 ударов в сторону ворот «Сампдории», но только три из них пришлись в створ, до перерыва команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи «нерадзурри» продолжили владеть территориальным преимуществом, однако до опасных моментов атаки практически не доводили. Итог – нулевая ничья.

Одно очко в этой встрече позволило миланцам сократить отставание от «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу, до 15 баллов. «Сампдория» (11) – на предпоследнем, 19-м месте.

Италия - Серия А. 22-й тур
13 февраля 2023, понедельник. 22:45 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 0
Интер М
Милан
Комментарии
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