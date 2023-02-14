«Интер» не сумел обыграть предпоследнюю команду Серии А. Отставание от «Наполи» — 15 очков

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» принимала «Интер». Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Финальный свисток главного арбитра Фабио Марески зафиксировал ничейный результат.



В дебюте встречи счёт мог открыть форвард миланцев Ромелу Лукаку, но с его ударом справился голкипер генуэзцев Эмиль Аудеро. «Интер» до свистка на перерыв нанёс 13 ударов в сторону ворот «Сампдории», но только три из них пришлись в створ, до перерыва команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи «нерадзурри» продолжили владеть территориальным преимуществом, однако до опасных моментов атаки практически не доводили. Итог – нулевая ничья.



Одно очко в этой встрече позволило миланцам сократить отставание от «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу, до 15 баллов. «Сампдория» (11) – на предпоследнем, 19-м месте.