Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе, Месси и Верратти восстановились и попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Мбаппе, Месси и Верратти восстановились и попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»
Комментарии

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

В списке можно найти всех троих звёздных нападающих команды – Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Участие первых двух находилось под вопросом.

Также в итоговой заявке на матч присутствует итальянец Марко Верратти, ранее получивший повреждение.

Килиан Мбаппе травмировался в недавнем матче против «Монпелье», и «ПСЖ» сообщал, что на восстановление нападающему понадобится около трёх недель. Мбаппе восстановился раньше.

Лионель Месси, в свою очередь, пропустил последний матч Лиги 1 против «Монако». Правда, в «ПСЖ» говорили, что аргентинец должен вернуться к тренировкам уже в понедельник.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 14 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало встречи – в 23:00 мск.

Новость по теме
Неймар: мы постараемся показать лучшую версию «ПСЖ»

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023