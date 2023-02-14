Мбаппе, Месси и Верратти восстановились и попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»

«ПСЖ» опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».



В списке можно найти всех троих звёздных нападающих команды – Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Участие первых двух находилось под вопросом.



Также в итоговой заявке на матч присутствует итальянец Марко Верратти, ранее получивший повреждение.



Килиан Мбаппе травмировался в недавнем матче против «Монпелье», и «ПСЖ» сообщал, что на восстановление нападающему понадобится около трёх недель. Мбаппе восстановился раньше.



Лионель Месси, в свою очередь, пропустил последний матч Лиги 1 против «Монако». Правда, в «ПСЖ» говорили, что аргентинец должен вернуться к тренировкам уже в понедельник.



Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 14 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало встречи – в 23:00 мск.

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