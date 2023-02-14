Осинькин ― об украинском игроке «Крыльев» Иванисене: не дай бог кому-то такое пережить

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как отреагировал на события после 24 февраля минувшего года, а также высказался об украинском игроке самарцев Дмитрии Иванисене.
«В первые недели после 24 февраля нам всем надо было понять, как этот момент пережить. Для современного человека, который привык жить по-другому и мыслит совершенно другими категориями, это тяжело. Но я умею только тренировать, я не хочу лезть в то, что я не до конца знаю и понимаю. Мне удобнее говорить только про футбол.
Приходилось ли вести беседы с нашим украинцем Иванисеней? Дима ― прекрасный человек. Он понимает сложность своей ситуации. У него жена из Донецка. За это время Иванисеня очень много пережил. Не дай бог кому-то пережить такой тяжёлый отрезок, плюс наложились травмы, несчастье в семье. Я просто хочу, чтобы он как можно скорее вернулся в футбол. Эмоции от игры помогают нам пережить все трудности. Его преодоление всех жизненных невзгод, конечно, восхищает», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 февраля 2023
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